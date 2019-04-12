Faik Öztrak: YSK’nın önünde tarihi bir sorumluluk var

Seçim sonuçlarına yönelik itirazlarla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'YSK'nın önüne gelen kumpas dosyasını görüşmesini sürekli ertelemesi soru işaretlerine neden olmaktadır' dedi.

Faik Öztrak: YSK’nın önünde tarihi bir sorumluluk var
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FAİK Öztrak’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

YSK’nın önüne gelen kumpas dosyasını görüşmesini sürekli ertelemesi soru işaretlerine neden olmaktadır. YSK üzerinde iktidarın çok ciddi baskı olduğu anlaşılmaktadır. Sandıktan sonucu itibarsızlaştırarak İstanbul’da kaybettiği seçimi masa başında çalma operasyonuna izin verilmemelidir. Seçimlerin sonuçlarının kumpasla çalınmasına hukukun izin vermeyeceğine inanmak istiyoruz.

‘YSK’NIN ÖNÜNDE TARİHİ BİR SORUMLULUK VAR’

YSK’nın önünde tarihi bir sorumluluk vardır. Erteleme Türkiye’ye çok değerli bir vakti kaybettiriyor. İstanbul kararı çocuklarımızın aşını işini geleceğini de etkileyecektir. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte herkes tarihe nasıl geçmek istiyorsa öyle davranmalıdır.

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