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Ev sahibi Alanyalı Çavuşoğlu

Yoğun bir dönem yaşayan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ankara'da Türkiye Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı'na ev sahipliği yapıp Türkiye'yi anlatacak

Ev sahibi Alanyalı Çavuşoğlu

Yoğun bir dönem yaşayan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ankara'da Türkiye Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı'na ev sahipliği yapıp Türkiye'yi anlatacak

25 Ocak 2016 Pazartesi 00:33
Ev sahibi Alanyalı Çavuşoğlu
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Haber: Alper KUTAY
TÜRKİYE Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu toplantının Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn'ın katılımlarıyla bugün Ankara'da yapılacağı belirtildi. Açıklamada, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi Ortak Bildirisi'nde üst düzeyli diyalogun artırılmasının öneminin vurgulandığı, düzenli görüş alışverişinde bulunmak ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla yılda iki kez zirve gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalındığı hatırlatıldı. Bu çerçevede, toplantının ikinci Türkiye-AB Zirvesi'ne hazırlık mahiyetinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, toplantıda Türkiye-AB ilişkileri ve müzakere süreci başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması ve Türkiye ile AB arasında pek çok alanda sürdürülen kapsamlı işbirliğinin daha da ileri taşınması imkanlarının ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 17:52
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluABAnkaraTürkiyeVolkan Bozkır
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