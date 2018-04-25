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Ethem Taş'tan seçim için kararlılık mesajı

Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın Danışma Meclisi'nde konuşan İl Başkanı Taş, "Biz tüm seçimlere hazırız" mesajı verdi

Ethem Taş'tan seçim için kararlılık mesajı

Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın Danışma Meclisi'nde konuşan İl Başkanı Taş, "Biz tüm seçimlere hazırız" mesajı verdi

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:37
Ethem Taş'tan seçim için kararlılık mesajı
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı'nın Danışma Meclisi Toplantısı, Salı akşamı Kargıcak Mahallesi'ndeki Utopia World Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimi ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçim sürecine kadar yapılması gereken çalışmalar partililere aktarılırken, aynı zamanda strateji belirlendi. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Mustafa Toklu, seçimde Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı mahcup etmeyeceklerini vurgulayarak, 'Teşkilatımız 24 Haziran’a hazır. Allah nasip ederse 24 Haziran akşamı sandıkları patlamaya var mısınız?" dedi.
'ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR'
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “Önümüzde yürüyecek çok yol, yapacak çok işimiz var. Her ne kadar Ak Parti’nin önünü kesmeye çalışsalar da bugüne kadar muvaffak olamadılar. Biz tertemiz siyaset yaptığımız üzere asla bu milletin önünü kesemeyecekler, bu ülkenin kalkınmasına karşı çıkaramayacaklar. Başaramayacaklar, ezanlarımızı susturamayacaklar. Allah’a hamdolsun, 16 yıldır iktidardayız. 3 yerel, 5 genel, 3 referandum ve bir Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde başaramadılar, 24 Haziran’da da başaramayacaklar" diye konuştu. Ak Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının dün itibariyle başladığını söyleyen İl Başkanı Taş, sürecin 29 Nisan Pazar günü sona ereceğini söyledi.
İŞTE AK PARTİ'EE ADAYLIK TARİFESİ
Milletvekilliği aday adaylığı başvuru ücretlerine ve istifa etmesi gerekenlerle ilgili bilgileri de veren İl Başkanı Taş, "Erkek aday adaylarından 6.000 TL, kadın ve 18-25 yaş arası genç aday adaylarından 3.000 TL, engelli aday adaylarından 1.000 TL başvuru aidatı alınacaktır. Sağlık kurulu raporunda engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan engelliler söz konusu bu imkândan istifade edebilecektir. Kamu kurumlarında görevli olanlar ise 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti İlçe TeşkilatıDanışma
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