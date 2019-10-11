Esper'den mevkidaşı Akar'a: Kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye atıyorsunuz
ABD Savunma Bakanı Esper'den mevkidaşı Akar'a: Kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye atıyorsunuz
POLİTİKA 11.10.2019, 17:51
PENTAGON, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in dün Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeyine yapılan harekâtın IŞİD'le mücadelede kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye attığını söylediğini açıkladı.
Esper, Akar'a iki ülkenin arasındaki ilişkilere değer verseler de harekâtın Türkiye için ciddi sonuçları olabileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Esper'in Akar'a tarafların geri dönülmez noktaya gelinmeden bölgede tansiyonu düşürmek için ortak bir yol bulmaları gerektiğini söylediği belirtildi.
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