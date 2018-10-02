'Esnafı suçlayarak bir çözüm üretilmez’

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, haftalık yönetim toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Apaydın, "Hani Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizin sebebi Amerika’ydı" diyerek hükümetin Türkiye'de yetişmiş nice başarılı ekonomist varken, ülke ekonomisinin dışarıdan bir ekonomi şirketine verilmesinin kabul edilebilir olmadığını dile getirdi. Apaydın, “Hani Amerika Türkiye'ye ekonomik savaş açmıştı. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizin sebebi Amerika’ydı. Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın yeni ekonomik program çerçevesinde Amerikan danışmanlık şirketi ile çalışılacağını açıklamasıyla birlikte ülkemizin şirketleşmesine giden yolun da açıklamasını yapmış oldu. Devlet yönetiminin şirketleşmesinde bir üst noktaya geçtik. Tabi ki bunun güvenlik hususunu da düşünmek gerek” dedi.

‘YENİ BİR KOZMİK ODA VAKASI’

Apaydın, açıklamasına şöyle devam etti: “Bu yeni bir Kozmik Oda vakasıdır. Devletin en gizli evraklarını ve belgelerini bir Amerikalı şirkete teslim edecek kadar ülkeyi yok sayarak Türk milletine hareket ediyorlar. IMF’nin ismini geçirmeden bir yan yol yapma çabasında olan hükümet anlaşılan ekonominin çöküşünün suçunu da üzerinden atma derdinde. ‘Ekonomi kötü’ diye danışmanlık şirketini suçlayarak yerel seçim öncesinde yarattığı güçlü profilini -tabii ne kadar güçlü olabilirse- devam ettirmeye çalışacaklar. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in grup toplantımızda söylediği gibi, artık mızrakları çuvallarına sığmadığı için Sayıştay’ı da saf dışı bırakarak ülkenin çöküşünü daha ileriye götürdüler. Tek bir kafanın çalıştığı değil, işinin ehli insanlara da yol açan bir parti olarak her konuda bir vasfa sahip olan kişilerden genel başkan yardımcıları seçilmiştir. Ne kadar hassas olduğu da buradan anlaşılabilir.

‘MİLLİLİK ABD İLE ÇALIŞMAK MI?’

Partimizde iş, işi bilene emanettir. İşin özü, görünen o ki sadece İyi Parti yerli ve milli kavramını Türkiye'nin vatandaşı olan insanlar olarak düşünmüştür. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (Ak Parti) yerli ve milli diye bahsettiği meğer Amerika’ymış. Belki de Amerika kendi verdiği paraları yönetmek istemiştir, kim bilir. Ak Parti ülke yönetimindeki basiretsizliğini ve yönetimdeki zayıflığını göstermiştir. Ülkemizde yetişmiş nice genç varken, tutup dışarıdan bir beyin getirmek kabul edilebilir bir şey değildir. Başka insan mı yok. İçeriye yerli ve milli naraları atarken, dışarıda milletini düşünmeden ve önemsemeden hareket eden bir yönetimle karşı karşıyayız” dedi.

‘FIRINCININ YANINDAYIZ’

Son günlerde büyük tartışmalara sebep olan ekmek zammına ilişkin de bir açıklama yapan Apaydın, "Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluktan dolayı kaçınılmaz bir zam kararı geldi. Esnafın hammadde ihtiyacının zamlı fiyatlarla karşılaması ve üretimde sürekli maliyet artışı bu zamları kaçınılmaz hale getirmiştir. Esnaf suçlanarak işin içinden çıkılamaz. Bundan sonra ülkemiz ekonomi ile ilgili daha çok sancılı süreçlerden geçecektir. Halkın ucuz ekmek yemesini isteyen ve bu konuda popülist söylemlerde bulunan siyasetçiler, esnafın elektriğinin ve akaryakıtının ucuza verilmesi şartlarını yerine getirsinler. Esnaf suçlanarak işin içinden çıkılamaz. Bundan sonra ülkemiz ekonomi ile ilgili daha çok sancılı süreçlerden geçecektir” diye konuştu.

‘KONGREMİZİ YAPMAK İSTİYORUZ’

İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak kongre yapıp yapmayacakları hakkında yöneltilen soruyu da yanıtlayan Apaydın, "Kongre olacağına dair umudumuzu muhafaza ediyoruz. Çünkü biz kongreye giderek bir yönetim oluşturmak istiyoruz. İl yönetimi de oluştuktan sonra genel merkezimize kongre talebinde bulunacağız. Ancak kongre yapılmadan seçim sürecine girilirse de ekibimizle seçim çalışmalarımızı gerektiği gibi yerine getireceğiz" dedi.