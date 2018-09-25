'Esnaf can çekişiyor'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “2014’ten bu yana işlerini döndüremeyen neredeyse yarım milyon esnaf iflas bayrağını çekti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu verilerine göre son 4.5 yılda kepenk indiren esnaf sayısı 481 bin 791’i buldu. Geçen yılın 8 ayında 64 bin 305 esnaf kepenkleri indirirken, bu yılın 8 ayında kepenk indiren esnaf sayısı ise yüzde 12 artışla 72 bin sınırına dayandı. Özellikle bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında iflas eden esnaf sayısındaki artış dikkat çekicidir. Geçen yıl Temmuz Ağustos aylarında 12 bin 530 esnaf işyerini kapatırken, bu yıl aynı dönemde kepenk indiren esnaf sayısı yüzde 50 artışla 19 bine çıktı. Halen iş yapan birçok esnaf da borç sarmalına teslim olmuş bir vaziyette, borcunu borçla çevirmeye çalışıyor. Durum bu kadar vahimdir. Elbette ki esnafımızın bu haline seyirci kalamayız, kendi kaderine terk edemeyiz. Önümüzdeki dönemde büyümede ve ekonomik faaliyetlerde yavaşlama beklendiğinden, toplu iflas ve işyeri kapatmaları engellemek amacıyla, esnafları koruyacak tedbirler alınması iktidarın öncelikli yükümlülüğü olmalıdır.”