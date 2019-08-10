Eski komutandan selfie sitemi: ‘Salda’yı ziyaretçileri mahvetti’

Alper Kutay

SALDA'YI aşırı ziyaretçilerin ilgisinin mahvettiğini savunan Altaylı, mesajında şu açıklamayı yaptı: “Ayak bile basılmaması gerekir dediğiniz Salda Gölü için, eksik kalır mıyım hiç, ben de Salda Gölüne gittim, temalı boy boy fotoğraflarınızı paylaşmamış olsaydınız Salda Gölü bir anda bu kadar popüler olmayacak, milletin iştahı kabarmayacak, rant peşinde koşanların gözde mekanı olmayacaktı. Çünkü burası kimsenin aklında olmayan bir yerdi.

‘BAŞKA SORUMLU ARAMANIZA GEREK YOK’

Tabiri caiz ise eşeğin aklına karpuz kabuğunu sizler düşürdünüz. Arabanızla gölün kıyı çizgisine kadar indiniz, orada hiç bir tesis yokken çadır kurup kamp yaptınız, tuvalet ihtiyacınızı ya göle ya da civara yaparak giderdiniz, çöpünüzü olduğu gibi göl çevresine bıraktınız, tozlu pis kıyafetlerinizle gölün suyuna girdiniz ve bu yaptıklarınızı bir de fotoğraflayarak paylaştınız. Bugün Salda Gölü'ne sizin de protesto ettiğiniz, eleştirdiğiniz millet bahçesi yapılmak isteniyorsa bunun sorumlusu sizlersiniz.

Salda Gölü'ne inşaat yapılmasının, belki de çevresinin zamanla yerleşime açılacak olmasının ve diğer güzellikler gibi buranın da yok olacak olmasının nedeni sizlerin paylaştığınız fotoğraflarla burasını popüler yapmanızdır. Başka sorumlu aramanıza gerek yoktur bence.”