Eski İmar ve İskân Bakanı hayatını kaybetti

CHP hükümetinin bakanlarından, eski milletvekili Ali Topuz'un vefat haberini gazeteci Barış Yarkadaş twitter hesabından "CHP hükümetinin bakanlarından, eski milletvekilimiz Ali Topuz ağabeyimizi kaybettik. Uzun bir süre CHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de üstlenen Ali Topuz'a Allah'tan rahmet, büyük ailemize ise başsağlığı diliyorum. #AliTopuz" mesajıyla paylaştı.Mahmut Tanal ise "Türk siysetinin önemli ve renkli simalarından birini CHP eski milletvekili ALİ TOPUZ'u kaybettik. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ailesine ve tüm CHPlilere başsağlığı diliyorum." diyerek acı haberi duyurdu.

ALİ TOPUZ KİMDİR?

Ali Topuz, 1932'de Rize Çayeli'nde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Belediyesi, İller Bankası ve İstanbul İmar Planlama Müdürlüğü'nde çalıştı. Serbest mimarlık yaptı. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında büyük inşaat projeleri uyguladı. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacezeye Yardım Derneği'nde yönetim görevleri üstlendi. İstanbul Huzurevi ve çok sayıda dernek ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. 15(IV), 16(V), 18, 20, 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 37. Hükümet'te İmar ve İskân Bakanlığı, 40. Hükümet'te Köyişleri Bakanlığı, 42. Hükümet'te Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Topuz, evli ve 2 çocuk babasıdır.22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir.