Eski Bakan Ergün AK Parti'den istifa etti! Yeni partiye mi geçecek?

AK Parti Kocaeli Kurucu İl Başkanı, üç dönem milletvekilliği ve iki dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüten, Nihat Ergün, AK Parti'den istifa etti. Ergün daha önce AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın kuracağı partide görev alacak.

"13 EYLÜL'DE İSTİFA ETTİM"

Yeni Akit'in haberine göre, Nihat Ergün, istifa ettiğiini doğruladı. Ne zaman istifa ettiğine yönelik ise Ergün, "13 Eylül'de saat 06.15 itibariyle istifa ettim" dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİ

Kararı ailesi ve çevresiyle birlikte yaptığı istişareler sonucu aldığını ifade eden Nihat Ergün, istifasını e-devlet üzerinden Yargıtay'ın sitesine girerek doğrudan "parti üyeliğini sonlandırma" yöntemiyle yaptığını söyledi.

Ergün, istifasını şöyle açıkladı:

"13 Eylül 2019 tarihinde saat 06.15 itibariyle e- devlet üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden ayrılmış bulunuyorum. Aile ve arkadaş çevremle yaptığım kapsamlı istişareler sonucunda bu kararı aldım. Şimdiye kadar AK Parti'de birlikte siyaset yaptığımız, ülkemiz ve milletimiz için güzel hizmetler üretme çabası içinde olduğumuz bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

BABACAN İLE HAREKET EDİYORDU

Babacan ile beraber hareket eden AK Parti Kocaeli eski milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Partili eski milletvekili ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmişti.