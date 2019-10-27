Eski AKP'li isimden Ali Babacan'a yeşil ışık

ESKİ Anayasa Mahkemesi Raportörü ve bir dönem AKP MYK üyesi olan Osman Can, Babıali TV'de Zeynel Lüle'nin programına katıldı. Enpolitik'te yer alan habere göre Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı yeni parti için adı geçen Osman Can görüşmeler yaptığını söyledi ve yeşil ışık yaktı.

"Ali Babacan hareketi dikkatimi çekti" diyen Can, "Bir rüyamız vardı, yarım kaldı" dedi.

"TÜRKİYE BU YAPIYLA DEVAM EDEMEZ"

Zeynel Lüle'nin "Ali Babacan'ın partisine katılacak mısınız?" sorusuna somut bir cevabı olmadığını dile getiren Can, "Bu konularda çok somut, çok bağlayıcı söyleyebileceğim bir imkanım yok. İlkesel bir şeyler söyleyebilirim. Türkiye bu yapıyla devam edemez. Bu yapının rasyonel hiç bir tarafı yok. Toplumla çok ciddi kopukluk içinde olan bir yapı, siyasetin akla dayalı, toplumsal akla hitap eden, onu yansıtan kararlar alabilme imkanı yok şu anki yapı içinde" şeklinde konuştu.

"BİR RÜYAMIZ VARDI, YARIM KALDI"

"Benim de bir siyasi deneyimim oldu" diyen Can, şöyle devam etti: "O siyasi deneyim içerisinde hayal kırıklıkları yaşadık. Yanlışlıklar yaptık. Bir rüyamız vardı yarım kaldı. Martin Luther King'in ifadesi. Toplumda yeni bir anayasa beklentisi vardı. Yarım kaldı."

"ALİ BABACAN HAREKETİ DİKKATİMİ ÇEKİYOR"

Ali Babacan hareketinin dikkatini çektiğini belirten Can, "Daha batı çizgisine yakın, ya da şöyle söyleyeyim; klasik batı demokrasilerinin parametrelerine göre hareket eden bir siyaset. Yani benim de çeşitli görüşmelerim oldu, ama ben görüşmelerim oldu demekle yetiniyorum. Başarılı olmalarını isterim" diyerek sözlerini bitirdi.