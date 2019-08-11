Erken seçim tartışmalarına noktayı koydu

ALPARSLAN Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu. Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı olmadığını söyleyen Bahçeli, bu söylemlerin terörle mücadeleyi zayıflattığını vurguladı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İki bayram arası Türkiye'de sosyal, siyasal ve ekonomik olayların analizinin yapılmasına ihtiyaç var. İki bayram arası derken 4 Haziran 2019'le 11 Ağustos 2019 arasını kastediyorum. Bu süreçte seçim yenilenmesi oldu. Daha değişik yorumlar oldu. Terörle mücadele devam etti. Ekonomik yönden politikalar tartışılır konuma getirilmek istendi. Bunlara rağmen bayrama ulaşmış olduk.Bundan sonra Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kararlı duruşuyla yapılacak reformlar sürecine geçilmiştir."