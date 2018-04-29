Erken seçim Alanya siyasetini hareketlendirdi

Haber: Alper KUTAY

2019'UN Kasım ayında yapılması beklenen genel seçimlerin 24 Haziran 2018'e alınması Alanya siyasetini de hareketlendirdi. Ak Parti'de 24 Nisan Salı günü başlayan başvuru süreci dün akşam saat 17.00'de bitti. CHP'de başvurular bugün başlayıp 7 Mayıs'ta sona erecek. MHP'de müracaatlar geçen çarşamba günü başladı, 3 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de bitecek. Ak Parti elini çabuk tutup delegenin önüne hemen sandık koyacak, 2 Mayıs Çarşamba günü Antalya'daki partililere yönelik temayül yoklaması yapılacak.

BOL ADAY ADAYLI BİR SÜREÇ

AK Parti'de Hüseyin Güney, Nurettin Uludağ, Ömer Kocaman, Hüsnü Akçalıoğlu, Necati Yıldırım ve Abdullah Öztürk, MHP'de Ömer Özbek ve Ali Üzüm, CHP'de Ali Takavüt ve Gökhan Sipahioğlu, İyi Parti'de Levent Dim bugün başvuracak, Alper Arıkan, Cahit Kocabeyoğlu, Türker Babalık ve Meryem Aydoğan da resmen aday adayı oldular. MHP'de Hüseyin Yıldız, CHP'de ise Serdar Köseoğlu'nun her an başvuru yapacağı da gelen haberler arasında. CHP'de listeler ilk kez önseçimsiz hazırlanacağı için Alanya adayının şansının bu kez yüksek olduğu ifade ediliyor.