Erkan Demirci'den Başbakan'ın açıklamasına tepki

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclisi’nin CHP'li üyesi ve Şehir Plancısı Erkan Demirci, konuyla ilgili Dim TV'ye (dimtv.tv) konuştu. Demirci, “Yasadışı yapılmış binaların yasallaştırılması, şehre karşı işlenmiş suçlardandır. Bugün (dün) Berat Kandili. Berat, aklanma ve hükümlülükten kurtulma demek. Bu yasayla, bu yapıyı yapanlar devlet nezdinde aklanmış olacaklar. İnsanların vicdanlarında ve Allah katında böyle bir aklanma olacağını sanmıyorum” dedi. Demirci, konuyu şöyle özetledi:

'ADALETLİ BİR YAKLAŞIM DEĞİL'

"Komşunuzun ve sizin 5 katlı bina yapma hakkınız olduğunu düşünün. Belediyeden ruhsatınızı aldınız, 5 katlı binanızı buna uygun bir şekilde yaptınız. Komşunuz ise binanın su basman kotunu sizinkinden bir metre yüksek aldı ve binayı bir kat fazla yaptı. Çatıyı mevzuat öngörülenden daha yüksek yaptı ve sizin dairenizin düşmesine yol açtı, maddi ve manevi anlamda sizi zarara uğrattı. Yapılacak olan bu düzenlemeyle, haksız olarak inşaat yapan kişinin binası belli bir ücret karşılığında affedilecek. Alanya kamuoyuna soruyorum. Bu vicdani midir, doğru mudur? Bu hukuki olabilir, ama vicdani değildir. Bu yasayla, bu yapıyı yapanlar devlet nezdinde aklanmış olacaklar. İnsanların vicdanlarında ve Allah katında böyle bir aklanma olacağını sanmıyorum."