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Eren Erdem hakkında tahliye kararı

FETÖ'den 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi. İstinaf Mahkemesi, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi

POLİTİKA 31.10.2019, 18:22 31.10.2019, 18:32
Eren Erdem hakkında tahliye kararı
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KAPATILAN Karşı gazetesiyle ilgili FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem'e "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını onandı.     

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.     

Ceza Dairesi, Erdem'e "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.     

Öte yandan Ceza Dairesi, aynı dava kapsamında sanık tutuklu sanık Turan Ababey'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası ile Emre Erciş'e verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezalarını da usul ve yasaya uygun buldu.     

Bu kapsamda sanıkların yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi.     

Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Eren Erdem ile Turan Ababey hakkında verilen ceza miktarları, tutuklulukta geçirdikleri süreler ve olası temyiz yolunda geçecek süreyi dikkate alarak tahliyelerini kararlaştırdı. Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu.     

Öte yandan Ceza Dairesi, oy birliği ile aldığı kararını Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdi.     

DAVANIN GEÇMİŞİ     

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasına ilişkin 1 Mart'ta verdiği kararında, tutuklu sanık Eren Erdem'in, "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 314/2. maddenin alt sınırından yararlanılarak, indirim ve artırımlarla 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.     

Verilen toplam ceza süresi dikkate alınarak Erdem'in tutukluluk halinin devamını da kararlaştıran heyet, sanık hakkında, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "gizli tanığın ifşası" suçları bakımından ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kurmuştu.     

Sanıklardan Emre Erciş'in, "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1,5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, sanık Turan Ababey'in de aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasını ve hükmen tutuklanmasını kararlaştırmıştı.      

Sanıklar, yerel mahkemenin bu kararına itiraz etmişti.

#eren erdem #tahliye kararı
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