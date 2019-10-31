Eren Erdem, 489 gün sonra tahliye edildi
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. İnfaz süresi dikkate alınan Erdem, 489 gün sonra tahliye edildi.
POLİTİKA 31.10.2019, 16:53
KAPATILAN Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem'in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı. Erdem 489 gün sonra tahliye edildi.
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