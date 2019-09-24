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Erdoğan’ın Instagram paylaşımı 15 yıllık değişimi gözler önüne serdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda son 15 yılda yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımı fiziksel değişimini gözler önüne serdi.

POLİTİKA 24.09.2019, 16:20
Erdoğan’ın Instagram paylaşımı 15 yıllık değişimi gözler önüne serdi
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BM 74'üncü Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta, bugün görüşmelerin açılışına katılacak ve Genel Kurula hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında daha önce yaptığı BM konuşmalarından fotoğraflara yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 15 yıldan 10 fotoğrafla BM konuşmalarımız... Nasıl ki yıllardır bu kürsüden tüm dünyaya gerçekleri ve hakkı haykırdıysak, bugün de aynı inançla, daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Dünya 5'ten Büyüktür!" ifadelerini kullandı.

#Erdoğan #Instagram paylaşımı
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