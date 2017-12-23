Erdoğan'ın çalışma masasında dikkat çeken kitap

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandığı görüntüler basına dağıtıldı. Görüntüler Erdoğan'ın çalışma odasında çekilmişti. Çalışma masasının hemen üzerinde, elinin altındaki bir kitap oldukça dikkat çekiciydi: Osmanlı Belgelerinde Filistin.

2009 YILINDA BASILDI

Belgesel kitap Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün 102 Nolu yayını olarak 2009 yılında çıktı. Büyük boy ve tam 560 sayfa.

ONLARCA BELGE VAR

Belgesel kitapta yer alan belgeler, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yer alan milyonlarca belge arasından seçilmiş ve konularına göre 8 ayrı başlık altında sınıflandırılmış. 1. Kısımda "İdari Konular" başlığı altında 9 belge çeviriyazı ve tıpkıbasımları ile birlikte sunulmuş. "Sağlık", "Asayiş", "İmar" konularından sonra "Musevilerin Filistin'e Yerleşmesi" konusundaki belgeler sıralanmış. Tam 39 belge. Yahudilerin Filistin'e yerleşmesine kim karşı çıkmış, kim bunu fırsata çevirmiş, belgelerle her şeyi çok daha iyi ortaya koyuyor.

Osmanlı Belgelerinde Filistin isimli kitap, tıpkıbasımlarıyla birlikte çok kıymetli belgeler sunmakta.

197 BELGE, 4 HARİTA, 79 FOTOĞRAF

Kitabın önsözünde şu bilgilere yer verildi:

"Bu çalışmada, Filistin'in Osmanlı idaresinde bulunduğu zaman diliminde bölgeye götürülen sosyal ve idârî hizmetler ile en üst seviyede emniyet ve huzuru sağlamaya yönelik askerî tedbirlere dair örnekler seçilmiştir. Seçilen belge örneklerinde görüleceği üzere, Osmanlı Devleti bilhassa Kudüs ve çevresini huzur ve istikrar içinde yönetmeyi temel amaç edinmiştir. Bu kitap; Osmanlı Devleti'nin bugünkü Filistin bölgesiyle ilgili idari konular, sağlık, asayiş, imar, Musevilerin Filistin'e yerleşmesi, eğitim ve sosyal hayat, cemaatlere tanınan din hürriyeti ve kültürel mirasın korunması bölümlerinden oluşmaktadır ve 197 belge, 4 harita, 79 fotoğraf, 2 gravür ve 1 plan ihtivâ etmektedir."