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Erdoğan'dan Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un kurtuluşunun 96. yıldönümü için yazılı açıklama yaptı

POLİTİKA 06.10.2019, 11:07 06.10.2019, 11:12
Erdoğan'dan Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.

Vali Yerlikaya, İstanbul'un kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un, medeniyetin hülasası, cümle kapısı, tüm zamanlarda dünyanın baş şehri olduğunu belirti.

1600 yıl kesintisiz payitaht, şehirlerin sultanı, sultanların şehri olan İstanbul'un, 16 Mart 1920'de işgal edildiğini hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Boğaz'ımıza düşman gemileri demirledi. Bayrağımız indirildi. İstanbul eşi görülmemiş bir felaket yaşadı. Kurtuluş savaşımızın zaferle sonuçlanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle geldikleri gibi gittiler. İşgalciler, 4 Ekim'de Türk bayrağına selam durarak İstanbul'u terk ettiler. Şükrü Naili Paşa komutasındaki ordumuzun İstanbul'a girmesiyle milletimizin hürriyet meşalesi yeniden alevlendi. En yüksek abidelerinden biri olan şehrimiz, esarete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini 15 Temmuz'da bir kez daha gösterdi. İşgalcilerin uzantılarını bir kez daha derdest etti. Allah'ın izniyle bir daha asla gelemeyecekler.

Tarihimizin, medeniyetimizin, şehit ve gazilerimizin emaneti böyle görkemli bir şehrin hizmetkarı olmak; büyük bir onur ve talih olduğu kadar; ciddi ve ağır bir sorumluluktur. Devletimizin ve milletimizin tevdi ettiği vazifeleri yerine getirmek, İstanbul'u daha ileriye taşımak, şehit ve gazilerimize, 15 milyon İstanbullunun her bir ferdine layık olmak için daha çok çalışacağız. İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şükrü Naili Paşa ve istiklalimizin tüm kahramanlarını şükranla anıyorum."

#yerlikaya #İmamoğlu
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