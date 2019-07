Erdoğan'dan il başkanlarına 'küskünleri kazanın' talimatı

Alper Kutay

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın da katıldığı Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilan ettiği resmi sonuçlara göre 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 755 belediyeyi Ak Parti’nin adaylarının kazandığını söyleyen Erdoğan, “Oy oranı olarak da yüzde 44 gibi önemli netice elde ettik. Ak Parti olarak bir önceki seçime göre kazandığımız, kaybettiğimiz yerler oldu. Bunların hepsinin değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz” dedi.

‘BU SANCILI SÜRECİ GERİDE BIRAKACAĞIZ’

Bundan sonraki seçimlerin 2023 Haziran'ında yapılacağını anımsatan Erdoğan, “Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir Ak Parti olarak çıkacağız. Kendimizi sürekli yenileyerek, tazeleyerek, maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendireceğiz. Tüm kademelerimizle sancımız öyle bir sancı ki bunu çekeceğiz, sandıktan arzu ettiğimiz neticeyi de alabilelim” diye konuştu.

‘ESKİ TÜM PARTİLİLERLE İRTİBAT KURUN’

Siyasi partilerin, özellikle Ak Parti’nin millete hizmet kapısı olduğunu belirten Erdoğan, “Partimizin kapısı millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Ak Parti kurulduğunda gençlik kurullarında görev alan arkadaşlarımızı bugün çalışmalarını sürdürüyor. Hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, siyasette önemli bir nesil yetiştirdik. Öncelikle Ak Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Sizlerden, şehirlerinize döner dönmez 2001 yılından bu yana partinizde görev almış her kardeşinize ulaşmanızı istiyorum. Gönüllerini almanızı, sıkıntılarına çözüm aramanızı, irtibatı kesmemenizi talep ediyorum. Meclis tatile girdiğine göre, milletvekillerimizin faaliyetlerini bu doğrultuda yapmamız gerekiyor. Vaktimizin büyük bölümünü bu hedefe ulaşmak için ayırmamız şarttır. Ak Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir. Kendinde hamallığını üstlendiğimiz yükü taşıma mecali bulamayanlar bayrağı arkadaşına bırakmalıdır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 23:19