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Erdoğan’dan AKP’lilere ‘sızma’ uyarısı!

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere yaptığı uyarıda, “Sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, aramıza girmek suretiyle bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor.” dedi.

POLİTİKA 01.12.2019, 22:30
Erdoğan’dan AKP’lilere ‘sızma’ uyarısı!
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CUMHURBAŞKANI ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Başkanlığı’nın 50’nci İl Danışma Meclisi Toplantısı’na telefonla bağlandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in telefonu aracılığıyla partililere seslenen Erdoğan, “Artık bizim sizden tek beklentimiz şu, sağdan soldan değişik yönlerden aramıza sızmak, aramıza girmek suretiyle bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor.” dedi.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa en önemli şehirlerimizden bir tanesi ve Türkiye’nin özellikle de sanayi konusunda en büyük ilimizden bir tanesi. Dolayısıyla da Bursa’dan çıkacak ses, Türkiye’miz için çok büyük önem arz ediyor. 2023 hedeflerimiz için Bursa’nın şu anda bulunduğu yerden çok daha büyük yer tırmanması en büyük beklentimiz. Malum artık kongreler dönemine giriyoruz. İlçe kongrelerini, il kongrelerini yapacağız. Ardından da büyük kongremize hazırlanıyoruz. Dolayısıyla da şu an da il danışma meclislerimiz adeta bu kongrelerimizin birer küçük provası durumundadır. Şu anda sizin da hınca hınç bu salonu doldurmuş olmanız bu konuda heyecanınızın en büyük taahhüdü. Artık bizim sizden tek beklentimiz şu, sağdan soldan değişik yönlerden aramıza sızmak, aramıza girmek suretiyle bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor. Yapacağımız tek şey var. Her zaman söyleyeceğimiz gibi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere de en küçük bir fırsatı vermeyeceğiz. Bursa olarak bu konuda hazır olduğunuza inanıyorum. En ufak bir sıkıntımızın olmadığını biliyorum. Onun için de tüm teşkilatımız mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşmak suretiyle inşallah 2023’e kongrelerle birlikte çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağımıza inanıyorum. Sizleri bu duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun." 
 

#akp #recep #tayyip #Erdoğan
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