Erdoğan’dan ABD ve Rusya’ya Suriye’de petrol suçlaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu. Törende Doğu Akdeniz, Diyarbakır, Rasulayn ve Tel Abyad'daki askerlerle canlı bağlantı gerçekleştiren Erdoğan, askerlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan "Türkiye dışında her kim Suriye halkının canını düşündüğünü söylüyorsa, açık söylüyorum yalan konuşuyordur" dedi.

"BİZDEN BAŞKA HERKESİN AMACI PETROL"

"Bizden başka herkesin amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu son iki haftada ortaya kondu. Suriye'ye baktığında petrol ve ya güç fırsatı değil de sadece can, kardeş gören tek ülke Türkiye'dir" diyen Erdoğan, "Biz kalmaya değil, buraları terör örgütlerinden temizlemeye geldik" ifadelerini kullandı. Rusya'nın YPG'nin bölgeden çıktığına dair kendilerine bilgi verdiğini belirten Erdoğan, ayrıca 2023 hedeflerine de değindi."Son yıllardaki bazı olaylar nedeniyle 2023 hedeflerimiz ötelenmiş olabilir" diyen Erdoğan bu hedeflerin "2053 ve 2071 vizyonlarının önünü açacağını" söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Barış Pınarı Harekatının cereyan ettiği böyle bir dönemde sizleri cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yıl dönümünde en kalbi duygularla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bu gazi mekana hoş geldiniz Sizlerle birlikte yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımın cumhuriyet bayramını tebrik ediyorum.İllerimizde ve yurtdışı temsilciliklerimizde sevincimize ortak olan herkese şükranlarımı sunuyorum.Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve yeni ülkemizin kurulmasını sağlayan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

"YÜRÜTTÜĞÜMÜZ HAREKATLAR MİLLETİMİZİN İRADESİNİN SONUCUDUR"

Bugün de ülkesi, bayrağı, kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürümek isteyen 82 milyon var. Bu millet bu kararlılığı 15 Temmuz başta olmak üzere her daim gösterdi. Terör örgütleri arkasındaki desteklere rağmen başarılı olamıyorsa milletimizin bu duruşu sayesinde.Son dönemde yürüttüğümüz harekâtlar da bu iradenin bir parçasıdır. Türkiye milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda kimseye bakmadan ve kimseden icazet almadan sadece kendi kararı ve imkanlarıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir.Tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli, hatta iki yüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiştir.Barış Planı Harekâtı için bizi arayan hiçbir ülke şehit olan ve yaralanan asker ve vatandaşlarımız için bizi aramadılar. Bizi arayanlar sadece teröristleri korumak, kurtarmak ve savunmak için nefes tüketti.

HERKESİN AMACI PETROL KAYNAKLARI"

Türkiye dışında her kim Suriye halkının canını düşündüğünü söylüyorsa, açık söylüyorum yalan konuşuyordur. Bizden başka herkesin amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu son iki haftada ortaya kondu.Suriye'ye baktığında petrol ve ya güç fırsatı değil de sadece can, kardeş gören tek ülke Türkiye'dir.Biz insan olmanın, Müslüman olmanın gereği olarak bu duruşumu sürdürecek, gerekirse bedel ödeyeceğiz. Ama çocuklarımızın ecdatlarından utanacak bir yanlışa düşmeyeceğiz. Çünkü ecdatlarımız kıyısında köşesinde soykırım olmayan, adaleti toplumun temeline yerleştiren tertemiz bir tarih bıraktı. Ki bizim kadar soykırıma uğramış başka bir millet yoktur.Sömürgemiz, yakın tarihe kadar altyapımız olmadığı halde başımız dik yaşadık bu topraklarda. Çünkü biz rol yapmıyoruz, PR yapmıyoruz, illüzyon yapmıyoruz. Bizim felsefemizde "insani yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı vardır. Biz bu nedenle bugüne dek hep insan dedik.Türkiye'nin gücü ve bekası söz konusu olduğunda birlik ve kardeşlik içinde hareket edebilme kabiliyetinden geliyor. Bu nedenle hedeflerine ulaşamayanlar her fırsatta milletimizin birliğini beraberliğini hedef alıyor. Barış Pınarı Harekâtı bir kere daha gösterdi ki milletimizin birliğini yok etme çabası beyhudedir. Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne uzanan ve günümüze gelen kadim tarihi yürüyüşümüzde bu gerçek hiçbir zaman değişmedi. Biz her fırsatta ne diyoruz: "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet".Milletimizin bu hasretini sürekli ifade ediyoruz. Ve her dönemde olduğu gibi kimi gafletten kimi bilinçli bir şekilde ülkesinin karşısında olanlar vardır. Ama hamdolsun ki bunların sayısı çok değil. Bir olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, Türkiye olmaya devam ettiğimiz sürece bizi kimse yenemez.

"2023 HEDEFLERİMİZİ ÖTELENMİŞ OLABİLİR..."

Son dönem yaşadığımız bazı sıkıntılar 2023 hedeflerimizin gerçekleşmesini ötelemiş olabilir, ama bu hedeflere ulaşmakta kararlıyız. Hem vatandaşlarımız hem de yüzünü bize yöneltmiş herkes için buna mecburuz. Bu millet dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olmayı hak ediyor, bu millet güvenli yaşamayı hak ediyor.Bu şekilde 2053 ve 2071 vizyonlarını da hayata geçirme imkanına sahip olacağız.Bölgemizdeki tüm devlet ve toplumlara çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bu kutlu yürüyüşe katılın. Biz güvenliğimizi de refahımızı da dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Gittiğimiz her yere kavga değil, sevgi götürme gayretidir. Bu sebeple gözümüz toprağın altındaki ya da üstündeki zenginliklere değil sadece insanların gönlüne yöneliyoruz. Yunus Emre'nin dediği gibi "Ben gelmedim kavga için, Benim işim sevi için. Rabbim evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim". Bu anlayışla dünyanın her yanında edindiğimiz milyonlarca dostluğumuz en büyük kararlılığımızdır.Cumhuriyetimizin 50. ve 75. yıl dönümleri coşkuyla kutlandı. Bu sene 19 Mayıs'la birlikte İstiklal Marşı'nın 100. yılına dönüşünü kutlamaya başladık. Seneye TBMM'nin 100. yılını kutlayacağız. Sonraki sene 29 Ekim'in 100. yılını kutlayacağız. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı için Cumhuriyetimize armağan olmak üzere bir Mimar Sinan operası hazırlıyoruz. Bunu Mimar Sinan Üniversitesi'nden Hasan Uçarsu gerçekleştirecek. Böylece Türkiye'nin kendi hikayesini kendi sanatçılarıyla anlatabileceğini tekrar göstereceğiz. Sıra Cumhuriyetimizin güvenliği için canları pahasına görev yapanlarla coşkumuzu paylaşmaya geldi. (Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde Doğu Akdeniz, Diyarbakır, Rasulayn ve Tel Abyad'daki askerlerle canlı bağlantı gerçekleştirildi. Askerlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.)Batı bu denizlerde dolaşan gemilerimizden çok rahatsız oluyor, bu nedenle "çekilin" diyor. Bu topraklarda, denizlerde haklarımız var. Hakkımız olmayan yerde işimiz yok.F16 pilotumuzu Diyarbakır'dan dinledik, her şeye hazır konumdalar. Özellikle bütün teröristlerin inlerine giriyorlar ve girmeye devam edecekler. Allah yar ve yardımcıları olsun.Rasulayn'daki komutanımıza da teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve tüm milletimiz size sevgi ve saygılarını gönderiyor. Şu ana kadar harekâtımızı başarıyla sürdürdünüz. Allah yar ve yardımcınız olsun.Sırasıyla Deniz, Hava ve Kara unsurlarımızı temsil eden askerimizin Cumhuriyet bayramlarını tebrik etmiş ve şükranlarımızı dile getirmiş oluyoruz. Harekâtta görev alan tüm güvenlik güçlerimizi ve kamu görevlilerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Rabbim tüm askerlerimizi, jandarmalarımızı, polislerimiz, istihbaratçılarımızı, korucularımızı ve diğer arkadaşlarımızı esirgesin, ayaklarına taş değdirmesin diye dua ediyoruz.

"NEDEN BARIŞ PINARI DEDİK?"

Komutanlarımızla her birlikte bir aradayız. Bu mutlu anı milletlerle, sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Bu akşam itibariyle saat 18.00. Ve Rusya terör örgütlerinin tamamen buradan çıkarıldığının bilgisini yetkililerimize verdi. Asker sivil 30'a yakın şehidimiz var. Suriye Milli Ordusu'nun 130'a yakın, onların da şehidi var. Bizim şehitlerimizle koyun koyuna mücadele verdiler ve vermeye devam ediyorlar, geri durmuyorlar. Gün bugündür, dem bu demdir. İnşallah Barış Pınarı -Pınar derken rastgele koymadık. Bu sınır boyunca gözeler, pınarlar çoktur. Bu nedenle adını Barış Pınarı koyduk. Ve Barış Pınarı Harekâtıyla sürdürdüğümüz bu süreci en kısa zamanda toparlamanın hedefindeyiz. ABD ve Rusya ile yaptığımız mutabakatlar bitti. Yaptığımız görüşmeler var, Batı ile yaptığımız görüşmeler var. Bakanlarımız, istihbarat başkanlığımız, Genelkurmayımız görüşmeler yapıyor. Biz kalmak için değil, terör örgütlerinden buraları temizlemek için oradayız. Çünkü terör örgütleri bizi rahatsız ediyor. Bu terör örgütlerini temizlemek için oradayız, oradakileri bu terör örgütlerinden kurtarmak için buradayız.