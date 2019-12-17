Erdoğan’a yakın gazeteci kulis bilgisini aktardı! Erken seçim olacak mı?

AK Parti'den ayrılan isimlerin ardından siyasi kulislerde gündeme gelen "Erken seçim olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın temasıyla bilinen Abdulkadir Selvi yanıt verdi. Selvi, bugün yayımlanan yazısında Erdoğan'ın henüz bir erken seçim düşünmediğini belirtirken, "Tabii şimdilik. Çünkü burası Türkiye" diye de ekledi.Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ihracı istenirken AK Parti'den istifa etmesi, partinin kurucuları arasında yer alan Ali Babacan'ın da Davutoğlu gibi istifa etmesi ve bu iki ismin yeni parti çalışmalarına başlaması sonucu Türkiye siyasetinde 'erken seçim' ihtimali gündeme geldi.

DAVUTOĞLU PARTİSİNİ KURDU, BABACAN'IN ELİ KULAĞINDA

Davutoğlu, yeni partisi olan Gelecek Partisi'ni kamuoyuna duyururken Babacan'ın da yakın zamanda çalışmalarını tamamlayacağı ve partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vereceği gelen bilgiler arasında. Bu bilgilerin ardından gündeme gelen erken seçim ihtimalini bugünkü yazısında kaleme alan Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim düşünmediğini belirtti. Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet'te yayımlanan "Erken seçim var mı?" başlıklı yazısında ilgili kısım şu şekilde: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimle ilgili bir soru üzerine önemli açıklamalar yaptı. "Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Bizim bundan sapmamız söz konusu değildir" dedi. Peki erken seçim işi nereden çıktı? Hadi bir soru daha... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partileri için gerekirse 20 milletvekilini vereceğini neden söyleme gereği duydu? Ankara kulislerinde bir süredir, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partileri seçime girmeye hak kazanmadan Erdoğan baskın seçime gidecek diye bir söylenti dolaşıyordu. Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir planı, ne de AK Parti'nin bu yönde bir hazırlığı vardı ama erken seçim konusu konuşuluyordu. Daha önce erken seçim ihtimalini hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, hem de İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sormuştum. İki lider, "Biz erken seçim talep etmeyeceğiz. Ama iktidarın 2023'e kalmadan seçime gideceğine inanıyoruz" demişlerdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in tezleri, iktidarın başarısız olacağı, 2023'e kadar dayanamayacağı yönündeydi. Siyasi kulisleri izliyorum ama ben bu yönde bir hazırlık olduğunu hissetmemiştim. Zaten Erdoğan da erken seçim işine son noktayı koydu. Tabii şimdilik. Çünkü burası Türkiye... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına en çok sevinenlerin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan olduğu kesin ama bütçe görüşmeleri nedeniyle dün Meclis'teydim. Erdoğan'ın "Erken seçim yok" açıklaması hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinin yüreğine su serpmiş gözüküyordu. Rahatlamışlardı."