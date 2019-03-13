Erdoğan: Türkiye gibi bir ülkede önemsiz seçim olmaz

ERDOĞAN'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Son 2 ayda Ankara'daki 7. ilçe mitingimizi yapıyoruz. Bugüne kadar 70 milyonluk bir yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik. Şimdi daha derinlere inerek çok daha kaliteli bir yaşam yeri haline getiriyoruz. Ankara'nın en güzel millet bahçelerinden birini kuruyoruz.

— Millet bahçesini de içine alan 35 km'lik KanalAnkara projesiyle şehrimize gerçekten çok farklı bir eser kazandırıyoruz.

— Gölbaşı'na gençlik merkezi kazandırmak için çalışmalara başladık. Yeni bir devlet hastanesi yapıyoruz. Ülkemizin en önemli savunma sanayi merkezlerinden uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini Gölbaşı'nda kurduk.

— Türkiye gibi bir ülkede önemsiz seçim olmaz. 31 Mart'ın beka seçimi olduğunu söylüyoruz.