Erdoğan: Trump yaptırım olmayacağını söyledi!

Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi'ni bir basın toplantısıyla değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* G20 bildirisi geleceğe yön verecek bir bildiri oldu.

* Türkiye'nin mültecilerle ilgili çabalarını ifade ettik. Mülteciler için 37 milyar doları aşkın kaynak kullandık. Mülteci konusunda uluslararsı toplum yğk paylaşmalı.

* Çok taraflı ticaret sistemine olan taahhüdümüzü koruyoruz.

* İklim konusu G20'nin özellikle önem verdiği konulardam biri. İklim değişikliği konusunda hakkaniyetli yaklaşımı olumlu. Paris ve Buenos Aires zirvelerinde Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz.

* G20 ülkeleri terörizmle mücadelede tutarlı olmalı. Bütün devletlerin teröre terör deme eylemini artık göstermesi gerekiyor. Suriye'deki terör örgütleri bazı müttefiklerimiz tarafından adeta el üstünde tutuluyor. Terör en sonunda akrep gibi kendini besleyen eli de sokacaktır.

* BM ile çalışarak Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermedik. Geçen haftaki BM raporu cinayetle ilgili birçok gerçeği açıkça ortaya koyuyor. BM Raportörü'nün raporun arkasında durarak gerekli adımları atmasını bekliyoruz.

* Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadeti de tüm yönleriyle araştırılmalı. Mısır'daki idam cezalarına ses çıkarılmıyor.

* S-400'lerle ilgili konuda bütün anlaşmamız, her şeyimiz bitmiştir. Olay teslimat sürecindedir. Teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir ülkeye yakışmaz. Bu iş bitti. Patriot'lar hususunda eski başkan Barack Obama döneminde de adım atmıştık ama bize satmadılar. Savunma sistemi için adım atmamız gerekiyordu, en uygun şartları Rusya'da bulmuş oldu. Yaptırım söz konusu olmayacağını (ABD Başkanı Donald) Trump'tan duymuş olduk.

* İki stratejik ortak arasında yaptırım söz konusu değildir, olamaz diye düşünüyorum.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 11:36