Erdoğan teşkilatlarda revizyon sinyali verdi

10'UN üzerinde il başkanı ve bazı ilçe başkanlarıyla yola devam edilmeme kararı alındığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde başarısız olup seçim kaybeden, adaylarla ters düşen ve özellikle parti içi çekişmelere neden teşkilat yönetimleri ile ilgili süreci başlattı. İzmir'de il başkanının istifası ile başlayan süreç, seçimi MHP'nin kazandığı Çankırı ve Karaman'la devam etti. Ankara ve İstanbul il yönetimleri ile ilgili kararın da bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtildi.

PERFORMANSI DÜŞÜK OLANLAR GİDECEK

Ak Parti’de teşkilat başkanlığının 81 ile ilişkin hazırladığı raporun 2,5 saat süreyle değerlendirildiği toplantıda seçim sürecinde performansı düşük olan, adayla ters düşen, parti içinde dedikodu üreten, parti içi çekişmelere neden olan ve toplumun tepkisini alan teşkilat yöneticileri tek tek tespit edildi. 10’un üzerinde il başkanı ve bazı ilçe başkanlarıyla yola devam edilmeme kararı alındı. Bu kapsamda İzmir'in ardından, seçimi MHP'nin kazandığı Çankırı ve Karaman il başkanları da istifa etti. Ak Parti kaynakları, görevden almaların sadece seçimlerin kaybedildiği yerlerle ilgili sınırlı kalmayacağını dile getirdi. Teşkilat başkanlığının hazırladığı raporda yer alan bazı il başkanlarının görevden alınmasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşı çıktığı öğrenildi. Erdoğan seçim sürecinde yaşanan aksaklıklarla ilgili tüm sorumluluğun ve suçun teşkilatlara atılmasının doğru olmadığını, adaylarla ilgili problemlerin de yaşandığını belirterek, "Bazı yerlerde adaylarla ilgili sıkıntılarımız oldu, yanıldıklarımız da oldu" dedi.

ANTALYA İL BAŞKANI TAŞ BİLMECESİ

Öte yandan, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra aralarında Antalya’nın da bulunduğu bazı büyük illerin yönetimleri konusundaki kararın ise bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor. 31 Mart’ta Menderes Türel’in kaybetmesiyle sonuçlanan seçimlerin ardından Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile ekibinin de topun ağzında olduğu iddia ediliyor. Erdoğan'ın İstanbul dışındaki yerler için acele etmeyeceği ve kapsamlı değerlendirmelerden sonra karar vereceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirirken bir kez daha 'Moral bozmayın' uyarısında bulundu. Erdoğan, "Teşkilatlarımız kötümser olmasın, moralini bozmasın. Seçimin kazanını biziz. Kaybettiğimiz yerleri de çok küçük farklarla kaybettik. Elbette bunun nedenini tartışacağız, değerlendireceğiz ve gereğini yapacağız. Ama artık önümüze bakıp, 2023 hedeflerimize kilitleneceğiz" dediği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 23:51