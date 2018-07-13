Erdoğan, TBMM Başkanı ve kabine üyeleriyle Hacı Bayram'da cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinine üyeleriyle gerçekleştirecekleri ilk toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kıldı. Namaza, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve yeni kabinenin tüm üyeleri katıldı.

Erdoğan, TBMM Başkanı ve kabine üyeleriyle Hacı Bayram'da cuma namazı kıldı
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, camiye girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı sonrası Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1'inci Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

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