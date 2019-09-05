Erdoğan: Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var

ERDOĞAN'IN konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil.

- Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük.

- CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur.

- Bunlar mandacı. Bunlar Cudi'deki kahramanların önünü kesmeye çalışıyorlar.

- (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Tüm eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.

- Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar.

- Cumhurbaşkanlığı sistemi, darbelerle daralan siyasi alanı genişletmiştir.

- Üstesinden geldiğimiz her mesele, ülkemizin önünde yeni bir pencere açıyor.

- Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler, bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.

- Doğu Akdeniz'de artık kendimize ait 2 sondaj gemimiz, 2 adet sismik araştırma gemimiz var.

- Önümüze çıkan her engel, kendi teknolojimizi geliştirmemizle anlamsız hale gelecek.