Erdoğan: Sizlerden bu iki faşişt partiyi…

AKP Genel Başkanı Erdoğan, Şırnak'ta partisinin İl kongresinde bir konuşma yaptı. Erdoğan, yaptığı konuşmada Kudüs sorunu ile ilgili Türkiye'nin Kudüs'ü “İşgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz” diyen Erdoğan, Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emri vakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceklerini ifade etti.

“TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİK”

ABD'nin Kudüs açıklamasının hemen ardında İslam İşbirliği Teşkilatı'nı topladıklarını söyleyen Erdoğan'ın konuşması şöyle devam etti:

“Orada Amerika yönetiminin hukuksuz kararını tanımadığımızı, teşkilat olarak Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti kabul ettiğimiz tüm dünyaya ilan ettik. Ardından Amerika'nın Kudüs kararının Birleşmiş Milletler nezdinde yok sayılması için gerekli süreci başlattık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı 14 ülkenin evet oyuna rağmen sadece Amerikan yönetimi tarafından veto edildi. Çünkü Amerika bu konseyde veto yetkisine sahip beş ülkeden biri, tek bir ülkenin keyfi diğer tüm ülkelerin iradesini adeta teslim aldı. Böylece bizim her fırsatta dile getirdiğimiz ‘dünya beşten büyüktür' tespitinin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

“DOLARLAR BİR İŞE YARAMADI”

ABD’nin veto ettiği Kudüs tasarısını Yemen'in desteği ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, genel kurulda yapılan oylamada Kudüs tasarısının 128 ülkenin oyu ile kabul edildiğini belirtti. “İsrail ve Amerikan yönetiminin oylama öncesi tehditleri hamdolsun hiçbir işe yaramadı” şeklinde konuşan Erdoğan, “Dolarlar bir işe yaramadı. Tehditler bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücü ile korku imparatorluğu kuracaklarını düşünenler tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. Amerika ve İsrail bir kez daha nobran tavırlarından, hukuksuz adımlarından dolayı mahşeri vicdanda mahkum edildi. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler hak ve adaletten yana gerçekten takdire şayan bir tavır sergilediler. Dünya'da paranın satın alamayacağı değerlerinde bulunduğu son oylama ile herkes tarafından görülmüş oldu. Ben bu 128 ülkenin de tamamına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Terör örgütünün siyasi uzantılarının ne bu millete ne benim Kürt kardeşlerime ne de Şırnak'a verebilecek bir şeyleri olmadığı artık ayan beyan ortadadır” diyen AK Partili Erdoğan'ın konuşması şöyle devam etti:

“FAŞİŞT KAFALI SEÇKİNLERE…”

“Bölücü örgüte müzahir parti daha önceki seçimlerde baskı ve tehdit ile elde ettiği oyları gitti eski Türkiye'nin faşist kafalı seçkinlerine peşkeş çekti. Bu parti demokrasinin imkanlarını kullanarak benim halkımı her platformda temsil etmek yerine gitti iradesini Kandil'deki terör baronlarına teslim etti. Böyle ki bu partinin demokrasi ve kalkınma mücadelesini meşru zeminde yürütmek yerine FETÖ dahil tüm şer odakları ile işbirliği yaptığını gördük. Belediye binalarının arka kapılarından aldıkları FETÖ'nün ele başları ile iktidarı devirmek için ne tür kumpaslar çevirdiklerine hep birlikte şahit olduk. Türkiye partisi olmak yerine Türkiye düşmanı, millet düşmanı çevrelerin koltuk değneği olanlarla bizim ne konuşacak sözümüz, ne yürüyecek yolumuz yoktur. Milletvekili dokunulmazlığını teröristleri kalkan olmak için kullanan belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey bulunmadığı açıktır. Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur.

“SİZLERDEN BU İKİ FAŞİST PARTİYİ…”

Milletimizin kendilerine tanıdığı krediyi hoyratça harcayanların, CHP'nin oyuncağı olanların teröristler karşısında onurlu bir duruş sergileyemeyenlerin artık Kürt kardeşlerin nazarında hiçbir itibarının kalmadığına inanıyorum.2019 seçimlerinde yoldaşları CHP ile beraber inşallah bunlarında siyasi ömürlerini doldurduklarına da şahit olacağız. Sizlerden ülkemizin başına karabasan gibi çöken bu iki faşist partiyi de layık oldukları yere, tarihin çöplüğüne yollamanızı bekliyorum. 2023 Türkiye'sinde bu anlayışların hiçbiri kendine hayat bulamayacaktır. Çünkü 2023 Türkiye'si demokrasi de ve ekonomi de sınıf atladığımız her bakımdan muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıktığımız bir Türkiye olacaktır.”