Erdoğan, seçimler sonrası ilk kez İmamoğlu hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, seçimler sonrası ilk kez İmamoğlu hakkında konuştu
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Miraç Kandili nedeniyle İstanbul Camlıca Camii'nde Kuran'ı Kerim okudu. Oda TV'nin haberine göre Erdoğan, camide vatandaşlarla kısa süre sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin seçim tartışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun önde olmasına dair isim vermeyerek "Çoğunluğu bizde. Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek"  dedi. Topal ördek tabiri, ABD'de Başkan ve Kongre çoğunluğunun farklı partilerden olması durumuna deniyor.

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