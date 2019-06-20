Erdoğan S-400'lerin ne zaman teslim edileceğini açıkladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, S-400 konusunun bittiğini, faizlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, İmamoğlu'nun İBB'deki israf iddialarıyla ilgili de, "Bunların hiçbirini kendisinin ispat etme gücü imkanı yok." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlar:

"S-400 KONUSU BİTMİŞ BİR İŞTİR"

"S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiş bir iştir. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki ayın ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde TSK tarafından belirlenmiştir. Oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz.

"YÜKSEK FAİZ POLİTİKASINA KARŞIYIM"

Merkez Bankasının şu anda uyguladığı politika faizi yüzde 24. böyle bir şey olamaz. Kesin bir çözümü kısa zaman içerisinde getireceğiz. Ben Merkez Bankasının bağımsızlığı ifadesine katılıyorum. Ama şunu çok açık net söyleyim tabi faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikasına karşıyım. Yüksek faiz politikalarına karşı olmamın en önemli sebebi şudur: Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir. Yüksek faiz eğer aşağıya çekilmezse enflasyon da kesinle aşağı düşmeyecektir.

"BUNU YARGIYA TAŞISIN"

Bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) söylediklerinin çoğu yalan. İsrafın olduğu bir İstanbul belediyesinde geldiğimiz noktaya kesinlikle gelinemezdi. Bunların hiçbirini kendisinin ispat etme gücü imkanı yok. Bizim belediyecilik anlayışımızda ne yolsuzluk ne israf olamaz. Bu İstanbul benim görev yaptığım zamanda 8,5 milyondu, şu anda 15,5 milyon. Bu kadar yatırımlar yapılıyor. Bunların yapıldığı İstanbul'da 29 milyardan bahsediliyor. Ki bunun 5 milyarı 5 seneye dağılıyor. Varsa yolsuzluk bunun götürüleceği yer neresidir, yargıdır. Partin var. Bunu yargıya taşısın."