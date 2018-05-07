Erdoğan manifestosunu açıkladı: Milletime ahdim olsun



CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Demokrasinin daha fazla derinleşmesi ve kurumsallaşmasının özgürlüklerin garantisi olacağını belirten Erdoğan, yeni sistemde vesayet düzeninin de bürokratik oligarşinin de tamamen son bulacağını, demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu yeni sistemde, istikrarın kalıcı hale geleceğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimle ahitleşiyorum” diyerek partisinin manifestosuna dair özetle şu ifadeleri kullandı:

- Yeni sistemde, yönetimde söz sahibi olmanın yegane yolu, seçimlerle milletin iradesinden geçecek. Vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de tamamen son bulacak. Refah ve kalkınma hız kazanacak. Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle, milli gelir artacağı ve tabana daha fazla yayılacağı için, gelir grupları arasındaki makas hızla kapanacak. Ekonomik kalkınma yolunda taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı olmaya devam edecek. Herkesin mal güvenliği ve ticaret yapma özgürlüğü, daha güçlü bir şekilde hukuk devletinin güvencesi altında olacak.

‘Ahdim olsun ki’

- Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek. Enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak. Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayi alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz kültür sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek. Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlayacak yeni fabrikaların önü açılacak.

- Ahdim olsun ki; faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Türk ekonomisi dış şoklara ve finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek. Türkiye’nin yatırım cazibesi daha da yükselecek. Kanalistanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul’daki yeni havalimanımız bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete girecek. Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkin hale getirilerek, ülkemiz bu alanlarda hedeflerine uygun bir konuma çıkartılacak. Dar gelirli vatandaşların hayat standartları mutlaka artırılacak. Vergi sisteminin daha adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşlar üzerindeki vergi yükünün düşecek.

- Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Bütün bunları birlikte başaracağız. El birliğiyle Türkiye ekonomisini büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceğiz.

- Dış politikamızın temel ilkeleri ‘bağımsızlık’, ‘milli çıkar’, ‘milli güvenlik’ ve ‘vicdani duruş’ olmaya devam edecek. Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız. ‘Lider ülke Türkiye’ vizyonumuz devam edecek.

- Savunma alanında dışa bağımlılığımız azaldığı oranda, dış politikadaki etkinliğimiz ve caydırıcılığımız artacak. Küresel bir güç olmak için kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz... Türkiye’nin güçlendikçe, sadece ‘Dünya beşten büyüktür’ diye haykırmakla kalmayacağız, dünyanın beşten büyük olduğunu dosta düşmana göstereceğiz.



‘3 Y ile mücadele’

- Şahlanışımızın en önemli ayaklarından biri de ülkemizi hedef alan terör örgütlerini bütünüyle yok etmek, onları tarihin çöplüğüne yollamaktır. Bu can bu bedende olduğu müddetçe terör örgütlerine dünyayı dar etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Terörle mücadelemiz, istiklal mücadelemizin bir cüzüdür. Ak Parti özgürlükler partisidir, öyle olmaya devam edecek. Irkçı, yabancı düşmanı, İslam düşmanı, cinsiyetçi, bölücü olmayan tüm fikirlerin özgürce ifade edilmesi, yayılması, propagandasının yapılması ve örgütlenmesi devletimizin güvencesi altındadır. Oylarınızı, milli iradenizi, siyasi kararlarınızı nasıl emanet bildiysek, bireysel özgürlükleriniz de emanetimizdir.

Ak Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde ‘3-Y’ olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir.

‘Adalete sarılacağız’

- Davamızın özünde adalet vardır. Zalime duyduğumuz öfke de mazluma duyduğumuz şefkat de adalete olan bağlılığımızdandır. Zira adalet bizim medeniyetimizin kurucu ilkesidir. Birimiz özgür olmadıkça, diğerlerimiz de özgür olamaz. Birimiz kendini huzurlu hissetmedikçe, diğerlerimiz de kendini huzurlu hissedemez. Birimiz geleceğini güvende görmedikçe, diğerleri de göremez. Önümüzdeki dönemde adalet ilkesine çok daha sıkı sarılacağız. Tek bir vatandaşımızın dahi adalet dairesinin dışında kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz.

- Yeni yönetim sisteminde imkanları kadınlarımızla daha fazla paylaşacağız. Kadınlarımızı güçlendirmenin ülkemizi güçlendirmek olduğuna hep inandık. Bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Önümüzdeki tarihi dönemeçte yükü kadınlarımızla birlikte omuzlayacağız. Yeni yönetim sisteminde imkanları kadınlarımızla daha fazla paylaşacağız. Eğitim öğretimden istihdama, sağlıktan aileye kadar her alanda kadınları desteklemeye devam edeceğiz. Kadına karşı istismar, şiddet ve taciz; insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlardır, bunu da böyle ifade ediyorum. Bu ayıbı ülkemizden tamamen silene kadar bütün çabamız ve gayretimizle devam edeceğiz. Kadına karşı her türlü cahiliye adetini ayaklarımızın altına aldık ve alacağız.

- Sevgili gençler; siz şahlanışımız ve yükselişimizsiniz Bütün gayretimizle size daha fazla alan açacağız. Doğruyu sizinle beraber tartışıp, hayata geçireceğiz. Eğitim-öğretim sistemimizi sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde geliştireceğiz. Cumhur İttifakı; erdem, irade ve cesaretle Türkiye’nin şahlanışının adıdır. Çanakkale Zaferi, birliğimizin senedidir. Milli Mücadele, birliğimizin teminatıdır. Cumhuriyet, birliğimizin zeminidir. Demokrasi, birliğimizin sigortasıdır. 15 Temmuz direnişi ve Yenikapı ruhu, birliğimizin mührüdür. Hedeflerimize ancak bu ruhla yürüyebiliriz.”

‘Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz’

Erdoğan, konuşmasının sonunda, salondakileri ayağa kaldırarak söylediklerini tekrarlattı. Erdoğan, şunları söyledi:

“Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz. Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz; yolumuzu açık eylesin...”

‘İrade, erdem, cesaret’

- Ak Parti İstanbul İl Kongresi’nin düzenlendiği Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kongre nedeniyle Sahil yolu Ataköy kavşağından ve D-100 Şirinevler-Ataköy kavşağından Sinan Erdem Spor Salonu’na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.

- Kongreye gelen partililer, üç arama noktasından geçti. Katılımcılara iki ayrı bilet dağıtıldı. Biletlerden biri salon dışındaki alana, diğeri de salonun içine giriş yapılmasını sağladı. Dışarıda kalanlara, yağmurdan etkilenmemeleri için naylon yağmurluklar dağıtıldı.

- Salona kurulan ekranda ilçelerin isimleri ve “İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş” yazısı gösterildi.

- Kongre için yerli ve yabancı toplam 400’e yakın basın mensubu akredite oldu.

- Erdoğan’ın salona girişinden önce hayatını anlatan bir video gösterildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında, salonu saran ve salonun üzerindeki ekranlardan “Cumhurun adayı, cumhurun reisi, cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan” yazıları aktı.

Ana slogan belli oldu

- Ak Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı slogan “İrade, erdem, cesaret... Türkiye şahlanıyor” olarak açıklandı. Erdoğan’ın konuşması boyunca bu slogan arkasındaki ekrana yansıtıldı. Erdoğan’ın konuşması, 1 saat 13 dakika sürdü.

Konuşmanın ardından Ak Parti İl Başkanlığı tarafından Erdoğan adına katarakt ameliyatı yaptırılan Sudan ve Somalililer sahneye çağrılarak Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.