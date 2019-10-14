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Erdoğan, Macron ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonla görüştü

POLİTİKA 14.10.2019, 22:32
Erdoğan, Macron ile görüştü!
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan görüşmede Macron’a, Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarını anlattı. Erdoğan, Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye’nin güvenliği ve Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret ederken, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #fransa cumhurbaşkanı
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