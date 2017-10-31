Erdoğan Kocaman'ı kabul etti

Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti. Törene Alanya'dan da bir isim katıldı. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Ömer Kocaman, Erdoğan'ı tebrik edenler arsındaydı. Kocaman, törenle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhuriyetimizin ilanının 94. yıldönümü münasebetiyle misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcilerini kabulündeyiz. Cumhurbaşkanımıza gerek TİKA gerekse Türk Konseyi vasıtasıyla gönül ve kültür coğrafyamızda çalışma imkanı için müteşekkirim."

