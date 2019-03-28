Erdoğan: Karşı tarafın teröre bulaşmış bir adayı var, GBT'leri hazır tutuyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Atakule'de gençlerin sorularını yanıtlıyor. Program, Erdoğan'ın Facebook, Twitter ve Instagram adreslerinde canlı yayınlanıyor.

​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İkinci gençlerle buluşma toplantımı sizlerle yapıyorum. Yoğun bir maraton. Tam böyle finale geldiğimiz anda sizlerle başkentimizin bu güzel yerinde, Atakule'de bir taraftan hem Ankara'yı izlemek hem de karşılıklı moderatörlüğümde böyle bir toplantıyı yapmak benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben sizlerden sorular alacağım, cevaplandırmaya çalışacağım. Bu beka sorununun öne çıktığı bir seçim. Kandil'den yönetilen bir süreci takip ediyoruz. Mehmetçiğimiz, polisimiz ciddi bir mücadele veriyor. İyi bir netice aldığımızı düşünüyorum. Yatırımların olmamasının nedeni terör. Mardin bir medeniyetler şehri. 3 dinin bir arada olduğu yer. Biz AK Parti iktidarı olarak farklı dinin mabetlerini ihya edip kendilerine verdik. İnşa edip teslim ettik. Yöneticileriyle aramızdaki ilişkiler de çok farklı konumda. Mardin'de artık trafiğin yer altına alındığı imkanlar oluştu. Geçmişte neden yoktu? Devletten aldıkları parayı Kandil'e gönderiyorlardı. Şimdi karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış bir kişi. Biz kararlıyız. 3-5 sene bekleyemeyiz. GBT'leri hazır tutuyoruz sonuca göre adımlarımızı atacağız.

'SİZLER ÖNCÜ OLMAYA ADAYSINIZ'

Dijital yolculuğun içinde gençlik var. Sizler öncü olmaya adaysınız. Çanakkale'yi bilirsek kurtuluş mücadelemizin ne olduğunu anlarız. Çanakkale Boğazı başta olmak üzere burası geçilirse girilecek olan yer İstanbul'du. İstanbul öyle bir hedef ki. Konstantinapol olayını hazmedemeyişlerinin nedeni o. Ecdadımız buna imkan vermedi. İstanbul olayını unutmuyorlar, hazmedemiyorlar. Bu nedenle orada 51 Müslüman'ı ibadet esnasında şehit ettiler."