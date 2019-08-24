Erdoğan: İstanbul'u su bastı beyefendi tatilde

CUMHURBAŞKANI ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "İstanbul'u sel götürüyor, beyefendi tatilde. Dün bir bugün iki. Ne belediye başkanıyken ne de Cumhurbaşkanlığımda ben böyle tatil yapmadım" dedi. Erdoğan ayrıca 3 HDP'li Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili de, " Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayan Belediye başkanlarının durumu var. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet belediyelerin terör örgütlerine teslim edilmesine izin vermez. Teröre kim prim verirse karşısında bizi bulacaktır. Belediyeleri hizmet dışında kullanan herkes aynı akıbete uğramaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.

"1, 5 yıl içerisinde bitirip hizmetinize sunacağız"

Rize’de 18 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Üniversitemiz yanında ilk ve orta öğrenim öğrencilerimiz için 1800 derslik inşaa ettik. Sporun her branşı için birçok tesisi hizmete sunduk. 800 yataklı bir şehir hastanesi için çalışmalar sürüyor. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 20 km’den 160 km’ye çıkardık. Denizi doldurarak inşaa ettiğimiz Rize Artvin havalimanının inşaatı sürüyor. 1, 5 yıl içerisinde bitirip hizmetinize sunacağız.

"Ama bay Kemal sana Türk bayrağını da öğreteceğiz"

Türkiye Doğu Akdeniz’de bir mücadele veriyor. Bundan daha milli bir mesele olabilir mi? Yunan gazetelerine manşet olmak için kendi ülkelerine iftira atmaktan çekinmediler. CHP’nin başındaki zat çıktı Doğu Akdeniz’de herkes var sadece Türkiye yok dedi. Ya bu zat kendinde değil ya. Bir insanın bunu söylemesi için ya uzayda yaşıyor olması ya da kendi ülkesinden nefret etmesi lazım. Gemilerimiz üzerindeki devasa Türk bayraklarını da mı görmedin? Ama bay Kemal sana Türk bayrağını da öğreteceğiz, bunu da öğreneceksin. Terör örgütü temsilcileri ile düşüp kalkmaktan sadece gönülleri değil gözleri de kör olmuş. Ankara’dan İstanbul’a bunlarla kol kola yürümek seni kurtarmaz.İdeolojik olarak CHP’ye oy veren ilçe ve illeri bir kenara bırakıyorum çünkü bunlar artık umutsuz vakadır.

"İstanbul’u sel bastı beyefendi tatilde"

İstanbul’u sel bastı beyefendi (İmamoğlu) tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım. Milletimiz bunların beceriksizliğini, aç gözlülüğünü, yağmacılığını görünce taşlar yerine oturacaktır.

"Belediyeleri hizmet dışında kullanan herkes aynı akıbete uğrayacaktır"

Kimse kusura bakmasın, biz bu ülkenin tek bir kuruşunun terör örgütlerine peşkeş çekilmesine seyirci kalamayız. Milleti değil de teröristleri kucaklayan belediye başkanlarından söz ediyorum. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir başkanlarının görevden alınarak yerlerine valilerimizin atanması milletimize sorumluluğumuzun gereğidir. Belediyeleri hizmet dışında kullanan herkes aynı akıbete uğrayacaktır. Atılan adıma ciddiye alınacak bir tepki de gelmemiştir.