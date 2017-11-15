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Erdoğan'ın uçağındaki MHP'li isim bomba!

MHP'de Grup Başkanvekilliği görevinden geçen yıl istifa eden Oktay Vural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya-Kuveyt-Katar seyahatinde eşlik eden heyette yer alıyor

Erdoğan'ın uçağındaki MHP'li isim bomba!

MHP'de Grup Başkanvekilliği görevinden geçen yıl istifa eden Oktay Vural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya-Kuveyt-Katar seyahatinde eşlik eden heyette yer alıyor

15 Kasım 2017 Çarşamba 16:58
Erdoğan'ın uçağındaki MHP'li isim bomba!
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın yurtdışı gezilerinde MHP'li Oktay Vural'ın da bulunması dikkatlerden kaçmadı. Parti yönetimiyle tesr düşen Vural, daha önce grup başkanvekilliği görevini bırakmıştı. Görevde bulunduğu süre zarfında açıklamalarıyla gündemlerden düşmeyen Oktay Vural bir süredir de kayıplardaydı. MHP'den ayrılan ve ihraç edilen muhalif isimlerle birlikte hareket edceği düşünülen Vural'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alması, MHP'de ne oluyor? sorusunu gündeme getirdi. Kulislere göre Vural ile Bahçeli'nin arasındaki buzlar eridi. Nedeni ise Akşener'in İyi Parti'sine karşı yeni bir strateji hamlesi.
Cumhurbaşkanları teamüller gereği resmi yurt dışı seyahatlerine Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerden milletvekillerini de yanına alarak giderdi. Ancak bu gelenek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bozuldu. Yurtdışı seyahatlerine AK Parti milletvekillerinin yanı sıra bazen MHP milletvekillerini de götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezilerine, CHP ve HDP'liler ise eşlik etmiyor.
Cumhurbaşkanı'nın seyahatine davet edeceği milletvekili, Cumhurbaşkanlığı tarafından milletvekilinin partisinin genel merkezine bildiriliyor. Genel merkez onaylarsa milletvekili Cumhurbaşkanının uçağının yolcusu oluyor. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da daha önce Erdoğan'ın gezilerine eşlik etmişti.

MUHALİFLERLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ
Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Kuveyt-Katar seyahatinde, uçakta MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın da bulunması dikkat çekti. Vural, MHP'li muhaliflerin geçtiğimiz yılın ilk aylarında başlattığı ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sert eleştirilerle sürdürdüğü olağanüstü kurultay tartışmaları sırasında partisinin Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. 2007 yılından beri yürüttüğü Grup Başkanvekilliği görevinden Haziran 2016'da istifa eden Oktay Vural yazılı açıklamasında, "MHP'de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır" dediği için muhaliflerle birlikte hareket edeceği düşünülmüştü ama öyle olmadı.
Uzun süre sessiz ve yalnız kalmayı tercih eden Vural, MHP'nin 16 Nisan 2017'de yapılan Partili Cumhurbaşkanlığı Referandumu öncesi 'Evet' kampanyasını şekillendirmek için gerçekleştirdiği toplantısına katılarak 'Evet' diyeceğinin işaretini vermişti. Vural'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yurtdışı seyahatine katılması ise Bahçeli arasındaki buzların tamamen eridiği yorumuna neden oldu.
MHP'NİN YENİ STRATEJİSİ
Siyasi kulislerde MHP yönetiminin, yaklaşan kurultay öncesi güç kazanmak için yeni bir strateji izlediği konuşuluyor, "İYİ Parti'nin kurulmasıyla ivme kazandığı öne sürülen kan kaybını önlemek adına muhaliflerle birlikte hareket etmeyen ‘eski dostlarla kırgınlıklara son vermek' de bu stratejinin parçası olabilir" deniliyor.

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Recep Tayyip ErdoğanMHPOktay VuralAkp
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