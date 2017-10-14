Erdoğan'ın Sorunlu dediği belediyelerle ilgili süreç, kasım ayında tamamlanacak

ADI istifa ile anılan belediye başkanlarıyla ilgili sürecin, kasım ayında tamamlanacağı ileri sürülüyor.

Sırbistan ziyareti sonrası Erdoğan, gazetecilerin yönelttiği "Ankara ve Balıkesir dışında başka sorunlu il var mı?" sorusuna "Bursa" yanıtını vermişti.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberi aynen şöyle:

AKP MYK’nın Erdoğan başkanlığında gerçekleşen önceki günkü toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantıda, değiştirilmesi düşünülen belediye başkanlarıyla ilgili süreçteki son durum, CHP’nin, “laikliğe aykırı” teziyle yoğun şekilde eleştirdiği müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenleme başta olmak üzere Meclis’in öncelikli gündemi ve kongre süreci ele alındı.

İlk etapta ve öncelikle değiştirilmesi istenen, Erdoğan’ın da, “sorunlu” olarak ifade ettiği üç başkanın durumu MYK’da da değerlendirildi. Erdoğan’ın, “ısrar etmedi” dediği NiğdeBelediye Başkanı’nın kısa süre içinde istifasını açıklayacağı ifade edilirken, kamuoyunda ve parti içinde tartışma konusu olan Ankara, Balıkesir ve Bursa Büyükşehir Belediye başkanlarıyle ilgili sürecin “ekim sonu, kasım başı gibi tamamlanacağı” ifade edildi. Erdoğan’ın, “gereğini yapmamaları” ihtimaline karşı da, “istifa etmezlerse karşımıza alır konuşuruz” dediği öne sürüldü. MYK’da değiştirilmesine gerek görülecek diğer büyükşehir belediye başkanları olursa, bunlarla ilgili sürecin de yıl sonuna kadar bitirilmesi öngörüldü.

Bu arada Erdoğan’ın önceki günkü ve dünkü, belediye başkanlarıyla ilgili değişim talebine yönelik net açıklamalarını, sorunlu başkanların, “bize istifa et denmedi, net mesaj verilmedi” söylemine karşı yaptığı ifade edildi.