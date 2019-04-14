Erdoğan'ın sert cami eleştirisine Karamollaoğlu'ndan yanıt

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca'ya inşa edilen cami için ""Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir?" sözlerini kullanmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise onu "Sen bu hesabı kalkıp Kanuni'ye, Fatih'e sorsana? Sen 'Bu kadar okula ne gerek var?' desene. Zavallı" diyerek yanıtlamıştı. Karamollaoğlu eleştirilere bir kez daha yanıt vererek "Mesele israfın İslam'a hizmet diye takdimidir. Yorumum AKP'ye dert oldu, bizim gayemiz sadece bir ikaz yapmaktı." dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, resmi Twitter hesabından resmi Twitter hesabından Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi.

"ALGI OLUŞTURMA ÇABASI VAR"

Karamollaoğlu, "Son günlerde Çamlıca Camii hakkındaki bir yorumum AKP'ye dert oldu, bizim gayemiz sadece bir ikaz yapmaktı," diye başladığı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Mesele Camii meselesi değil, gösteriş merakıyla israfın İslam'a hizmet diye takdim edilmesidir. Hal böyleyken bir de camii karşıtıymışız gibi bir algı oluşturma çabası var. Bu arkadaşların her türlü algıyı oluşturma becerisi var, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat algılarla artık bu gemi daha fazla yürümüyor, bunu da kendileri çok iyi biliyor. Bizim ne söylediğimizi çok iyi anlıyorlar ama, söylediğimiz hakikatler işlerine gelmiyor."

"GÖSTERİŞ İBADETE AYKIRIDIR"

"Gösterişin ibadetin özüne aykırı olduğunu Müslümanlar çok iyi bilir. Asıl itibar; ahlakımızadır, adaletimizedir. Ahlakımızla, adaletimizle gösteremediğimiz inancımızı, çok büyük mabetler inşa ederek nasıl gösterebiliriz? İnsanı yüceltmeliyiz, duvarları değil."

KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık gündem değerlendirme toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada yapımı yeni tamamlanan Çamlıca camisini eleştirmiş, "Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan ise Karamollaoğlu'nun sözlerine "'Çamlıca'da o kadar büyük camiye ne gerek var?' diyorlar ya, sen bu hesabı kalkıp Kanuni'ye, Fatih'e sorsana? Bu camiadan mezun olmuş biri diyor bunu. Sen 'Bu kadar okula ne gerek var?' desene. Zavallı" diyerek yanıt vermişti.