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'Erdoğan'ın sarayına kapıkulu olmuş'
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Ali Galip benzetmesine yanıt verdi.
POLİTİKA 01.09.2019, 09:48 Enes Subaşı
Tezcan, MHP'li Yalçın'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayının 'kapıkulu' olduğunu ifade etti.
Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saray uşaklığı keşke Ali Galip’le sınırlı kalsaydı! Semih Yalçın, Uşak Ali Galip’le bir paralellik arıyorsa bize değil; “Lozan hezimettir...her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık...BOP Eşbaşkanıyım” diyen Erdoğan’ın Saray’ına kapıkulu olmuş kendi siyasetlerine bakmalıdır" dedi.
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