'Erdoğan'ın sarayına kapıkulu olmuş'

Tezcan, MHP'li Yalçın'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayının 'kapıkulu' olduğunu ifade etti.

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saray uşaklığı keşke Ali Galip’le sınırlı kalsaydı! Semih Yalçın, Uşak Ali Galip’le bir paralellik arıyorsa bize değil; “Lozan hezimettir...her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık...BOP Eşbaşkanıyım” diyen Erdoğan’ın Saray’ına kapıkulu olmuş kendi siyasetlerine bakmalıdır" dedi.