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Erdoğan'ın istifasını istediği başkan, ayağının tozuyla konuştu

İstifası beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Görevimizin başındayız." mesajı verdi

Erdoğan'ın istifasını istediği başkan, ayağının tozuyla konuştu

İstifası beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Görevimizin başındayız." mesajı verdi

20 Ekim 2017 Cuma 12:42
Erdoğan'ın istifasını istediği başkan, ayağının tozuyla konuştu
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İstifası istenen  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı  Recep Altepe'den ilk açıklama geldi. Altepe, "Görevimize devam ediyoruz."dedi.

ERDOĞAN, İSTİFA EDECEĞİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Ankara ve Balıkesir ile birlikte  Bursa'da da görev değişiminin yaşanacağını işaret eden Erdoğan, bu durumun Başbakan Binali Yıldırım tarafından  Recep Altepe'ye iletileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili "Balıkesir'e istifasını verme talebimiz iletildi. Hakeza Melih Bey'e, bu durum iletildi.  Bursa aynı şekilde.  Bursa'yla da yarın büyük ihtimalle Sayın Başbakan, ilgili genel başkan yardımcımız veya şahsım görüşeceğiz. Bunları yaparken bir şeyin gayreti içindeyiz: Bu makamlara bağımsız adaylar olarak gelinmiyor, bir partinin gösterdiği adaylar olarak geliniyor; bu görevleri biz asla terk edilmeyecek ilanihaye kalınacak koltuklar olarak göremeyiz. Dolayısıyla böyle bir adım atılması gerektiği zaman, arkadaşlarımızın, 'Ben, bu davanın elemanıyım, benim yetkili kurullarım madem ki böyle bir kararı vermişler, ben de ilgili merciye istifamı veririm' demeleri lazım. Parti, istifasını veren arkadaşları çok daha farklı yerlerde değerlendirir. Zaman içinde çok daha farklı yerler oluşacaktır, değerlendirilirler." diye konuştu.

YURT DIŞINA ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "3 belediye başkanımızın istifalarını en kısa sürede vereceğine inanıyorum." dediği başkanlardan  Bursa Belediye Başkanı  Recep Altepe yurt dışına gitti.

Edinilen bilgiye göre Altepe, dün Saraybosna'ya gitti. Bosna-Hersek'in bağımsızlığının 25.yılı ve Aliya İzzetbegoviç'in ölümünün 14.yıl anma etkinliklerine katılmak için giden Altepe'nin bugün Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

İLK 2009 YILINDA BAŞKAN SEÇİLDİ

Siyasete 1989 yılında Refah Partisinden giren Altepe, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde  Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Büyükşehir Belediye BaşkanıRecep Altepe
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