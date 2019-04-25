Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, AYM töreninde buluştu

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde asker cenazesinde uğradığı saldırının ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, tören öncesi tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili, "Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların, birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında, nereye gideceksin; bunların hepsini etraflıca bir incelemek, bunun üzerinde de düşünmek lazım. Değil mi? Yani bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyeyim' derim. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım. Olay bu kadar basit" demişti.