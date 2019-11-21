Erdoğan ile görüşen CHP'li kim? İddia sahibi son noktayı koydu

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Rahmi Turan dünkü yazısında, CHP'li bir ismin, partisinin genel başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü ve Erdoğan'ın da bu isme destek olacağını kaleme aldı. Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından Ankara kulislerinde herkes, "Erdoğan'la görüşen CHP'li kim?" sorusuna yanıt ararken; Turan, 21 Kasım bugünkü köşesinde ise isim tartışmalarına noktayı koydu.Gazeteci Rahmi Turan'ın, CHP'li bir ismin 9 Kasım'da Beştepe Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 'CHP kurultayı' ile ilgili görüştüğünü iddia eden yazısı siyaset kulislerinde bomba etkisi yarattı. Turan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir kaynağına dayandırdığı yazısında, CHP'li çok önemli bir ismin Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın CHP'li bu isme, " Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!" dediğini ifade etti.

BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ KİM?

Dünkü iddialar bir anda bomba etkisi yaratırken, Ankara kulislerinde herkes "Beştepe'ye giden CHP'li isim kim?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Gazeteci Turan, 21 Kasım (bugün) Sözcü Gazetesi'nde yer alan köşe yazısında isim tartışmalarına noktayı koydu.

TURAN: İSMİ UNUTACAĞIM

Yazısındaki "Müthiş Haber-2" başlıklı bölümde iddialarının arkasında duran Turan, Beştepe'ye giden CHP'li ismi 'unutacağına' dair kaynağına söz verdiğini belirterek, "Haber kaynağım kopan gürültü üzerine dün 'Ortalığın bu kadar hararetleneceğini düşünmemiştim. Şimdi belki de işimden gücümden olacağım' diye endişeye kapıldı. Endişeye kapılan haber kaynağıma ben de söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim" dedi. Cumhurbaşkanı'nı ziyeret eden kişinin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi açıklaması gerektiğini belirten Turan, "Koskoca Cumhurbaşkanı yanlış söz söyleyecek değil herhalde... Onun açıklaması tereddütleri bitirir!" ifadelerine yer verdi.