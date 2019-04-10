Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçim sistemi önerisi masadaydı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, 31 Mart sonrası yaptığı açıklamada yerel seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirtmişti. Bahçeli şunları söylemişti: "Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanı seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin."