Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini en kısa sürede bitiririz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na katıldı:

* Ne diyorlar: Patates, domates, sivri biber. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Hazine, Maliye, Gıda-Tarım hükümetimiz el ele verdik, şimdi satış mağazalarıyla tanzim satışlarla illere giriyoruz. Yarından itibaren bütün buralar kuruluyor. Buralarda maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız.

* Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişler, hale gitmişler. Halde rapor tutacak olan bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz.

* Sandıklarda en ufak bir su sızmasına, kaçağa izin vermeyeceğiz. Bir sandıkta 300 ila 350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. Önceden kahve dağıtıyorduk, şimdi kadın kollarına çay dağıtacağız. Bu hazırlanan 250'şer gramlık çay poşetlerimiz var. Teşkilatımız bunları size teslim edecek. Sizler de ikram edeceksiniz. Keyifli saatler diyerek evlere gireceksiniz. Bu keyifli saatler gerçekleşirken siz unutulmayacaksınız, biz unutulmayacağız, birlikte yola devam edeceğiz.

* Durmak yok yola devam. İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren daha da geliştirerek yola devam edeceğiz. Bugün AKM'nin yeni binasının temelini attı. 20 ay sonra AKM yeni haliyle bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz. İstanbul'a da bu layık. İstanbul'da inşallah Binali Yıldıırm kardeşimizle yola devam edeceğiz. CHP'yi 3 Ç ile tarif edersiniz; çöp, çamur, çukur… Şu anda övündüğümüz bir Bağcılar, bir Güngören varsa bu AK Parti belediyeciliğidir.