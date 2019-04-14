Erdoğan: 'Gözlerinin yaşına bakmayacağım'

ERDOĞAN'IN başkanlığında toplanan AKP MKYK’de, seçim sonuçları değerlendirilirken, birçok ilin kaybedilmesinde muhtarlık seçimi nedeniyle yüz binlerce seçmenin taşınmasının da etkili olduğu belirtilerek muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçiminden ayrılması için düzenleme yapılması eğilimi ortaya çıktı. İstanbul’dan Anadolu’ya 300 bin seçmenin gittiği vurgulanırken, muhtarlık seçiminin belediye başkanlığı seçiminden 6 ay önce yapılabileceği önerisi getirildi.

"Tepeden tırnağa değişim"

Erdoğan, İstanbul seçimine yönelik tartışmalarla ilgili olarak “Sonuç ne olursa olsun biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz. Her türlü olasılığa hazır olmamız gerekiyor” dedi.Parti içindeki muhalifleri sert bir dille eleştiren Erdoğan, “Trenin içinde olup ya da görünüp partiye muhalefet etmek ihanettir” diye konuştu. Partide değişim olacağının net mesajlarını veren Erdoğan, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım, tepeden tırnağa değişim olacak. Ama bunu gazete köşelerinde yazanlarla, troller istedi diye değil vatandaşın mesajı doğrultusunda gerçekleştireceğiz” dedi.

2002 politikalarına dönüş

Bazı üyelerin gençler ve entelektüeller başta olmak üzere bazı gruplara ulaşılamadığı eleştirisi üzerine Erdoğan, yeni seçmenlere ulaşma konusunda daha detaylı çalışma yapılması, kucaklayıcı ve kuşatıcı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bazı kurul üyeleri, Erdoğan’ın bu sözlerine “2002 politikalarına dönüş” olarak yorumladı.

KAYNAK: CUMHURİYET