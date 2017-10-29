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Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na cevap: Demokrasilerde seçimin zamanı bellidir. Ey Kılıçdaroğlu, sen çalış da 2019 Mart'ına hazırlan

Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na cevap: Demokrasilerde seçimin zamanı bellidir. Ey Kılıçdaroğlu, sen çalış da 2019 Mart'ına hazırlan

29 Ekim 2017 Pazar 07:11
Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na tarih verdi!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da İll Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

CHP lideri  Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına "Demokrasilerde seçimin zaamanı bellidir. Ey  Kılıçdaroğlu, sen çalış da 2019 Mart'ına hazırlan" cevabını verdi.

"EY KILIÇDAROĞLU, SEN 2019 MART'INA HAZIRLAN"

İşte Erdoğan'ın sözleri:

Tuturdu şimdi erken seçim diyor. Erken seçim değil seçimin zamanı belli zaten.  AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu biliyorsunuz bu 7 Haziran'da olmuştur. Koalisyon görüşmeleri falan baktık çözüm yok dedik ki eyvallah erken seçim. Ne oldu gittik erken seçime. Rezil rüsva oldu. Hangi seçim! Bunlarla sen halkı aldatamazsın. Demokrasilerde zaman bellidir. Zamanı gelince seçim yapılır. Ey  Kılıçdaroğlu sen çalış da 2019 Mart'ına hazırlan. Ardından da Kasım seçimleri var.

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