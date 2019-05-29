Erdoğan: Dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun

İstanbul’un Fethi'nin 566. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Erdoğan: Dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun! Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

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