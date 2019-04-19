Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır" dedi.

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin önünde 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır" ifadesini kullandı.  ​"Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır." Erdoğan, "Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

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