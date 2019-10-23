CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Rusya ile imzalanan 10 maddelik Suriye mutabakatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi: Şu anda Trump'la görüşme olacak gibi görünüyor.

ERDOĞAN'DAN MUTABAKAT SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ile varılan anlaşma ile terör koridoruna bir darbe daha vurulduğunu belirten Erdoğan, "Rusya ile ilgili olarak Sayın Putin çok kararlı konuştu, 'Biz bunları buralardan kesinlikle atarız' dedi. Şimdi tabii bu sözü verdiğine göre atılmayınca bizim görev başlar" dedi. Erdoğan, YPG'nin rejim elbisesi içinde bölgede kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti.

"ÖNEMLİ ANLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Rusya ile varılan mutabakatla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in daveti üzerine geldiğimiz Soçi'de önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk. Ülkemizin güvenlik kaygılarını teyit eden ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmeyi hedef alan bu anlaşma yoğun bir çalışma sonucunda beklenen neticeye varmış oldu.