Erdoğan'dan Toklu'ya onay: ‘Genel Merkez’deki delikanlı değil mi?’

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (Ak Parti) aday adaylığı başvuruları 5 Kasım Pazartesi başladı ancak aradan geçen üç günlük süreye rağmen henüz resmi başvuru yapılmadığı öğrenildi. 12 Kasım’da sona erecek başvurular öncesi isimleri siyasi kulislerde muhtemel aday adayı olarak geçen Hasan Sipahioğlu ve Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir’in de yakın çevrelerine başvuru yapmayacaklarını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan, Ak Parti’nin en favori Alanya Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TOKLU’YA EN BAŞTAN ONAY ÇIKTI

Ak Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanlığı görevinin ardından Ak Parti Genel Merkezi’nde Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevi de üstlenen ve pek çok şehrin koordinatörlüğünü sürdüren Toklu, bu görevi sırasında Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da yakın mesai yapmıştı. Mustafa Toklu ismine aşina olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önüne konulan Alanya dosyasında gördüğü Toklu için, “Bu delikanlı, bizim Genel Merkez’deki delikanlı değil mi? Başarılı bir genç” diyerek fotoğrafının yanına bir artı işareti koyduğu öğrenildi. Toklu ve ailesi, Afyon İstişare Kampı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile de bir araya gelmiş, ayaküstü sohbet etmişlerdi.

